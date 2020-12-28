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Emekli Polis Müdürü Cemal Akar hayatını kaybetti

Akar'ın cenazesi yarın Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:28
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Emekli Polis Müdürü Cemal Akar hayatını kaybetti

Bu sabah hayatını kaybeden Emekli Polis Müdürü Cemal Akar’ın ailesinden alınan bilgiye göre, Akar bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Ailesinin TAK’a verdiği bilgiye göre, Akar’ın cenazesi yarın saat 12.00’de Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü’nün Akar’ın ölümü üzerine yayımladığı taziye mesajında, “Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürü Cemal Akar bu sabah vefat etmiştir. Ailesine sabır ve metanet dileriz. Polis teşkilatının başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

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