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Emekli Subaylar Derneği 10 Kasım mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 12:35
Emekli Subaylar Derneği 10 Kasım mesajı yayımladı

Dernek mesajı şöyle:

“Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’nci yılında, başta Türk Milleti ve insanlığın ona giderek artan bir sevgi ve saygı ile bağlı olmasını büyük bir gurur ve sevinçle idrak etmekteyiz. Ona duyulan yüce sevgi, her türlü olumsuz siyasi girişim ve yapılanmaya karşı durulacağının göstergesi olmaktadır.

Onun her zaman işaret ettiği çağdaş, laik ve demokratik bir düzen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, savaş, şiddet, düşmanlık yerine barış ve huzurun hüküm süreceği daha güzel yaşam için bireysel ve toplumsal mücadele ile her seviyede çaba gösterilmeli, çok daha fazla çalışılmalıdır.
Bu bilinç ve anlayışla bizler, onun yolunda çaba sarf etmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladığımızın yıl dönümünde sevgi ve saygı ile anıyoruz. Saygılar sunarız”
DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Emekli Subaylar Derneği
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