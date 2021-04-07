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EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, FAZIL KÜÇÜK’E HAKARET EDEN ORHAN BAYLAN’I KINADI

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, hayatını Kıbrıs Türkü’nün Adadaki varlığına, onun özgürlük ve bağımsızlığına adayan, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin meşalesini yakan Dr. Fazıl Küçük’e yönelik iftiralarıyla sosyal medyada yer alan Orhan Baylan’ı esefle kınadığını bildirdi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 10:21
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EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, FAZIL KÜÇÜK’E HAKARET EDEN ORHAN BAYLAN’I KINADI

Dernek Başkanı Kâzım And, yazılı açıklamasında, “dili ve kalemi zehirli” olarak nitelediği söz konusu şahsın sosyal medyada yer alan yarım saatlik videoda Kıbrıs Türk mücadele tarihi ve Kıbrıs Türk halkının yaşayışıyla ilgili yalan yanlış ve maksatlı beyanlardan da geri kalmadığını; özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e de dil uzattığını vurguladı.

And, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarına da her fırsatta saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Baylan’ın Türk Ulusunun gerek Anadolu’da gerekse Kıbrıs’ta verilen varoluş mücadelelerindeki önderlerine karşı yaptığı seviyesiz ve çirkin saldırıları esefle kınadıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği
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