Emekli vatandaşlarımızı dolandırma girişimleri devam ediyor

Türkiye telefon hatlarını kullanarak, emekli vatandaşlarımızı arayan ve kendilerini polis mensubu veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yüksek meblağda dolandırma girişimleri devam ediyor.

Son olarak, 30 Eylül 2021 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve polise yansıyan son bir mesele ile ilgili olarak, mağdur olan vatandaşın polise erken şikayette bulunması ve Polis Teşkilatımızın, ilgili banka ile koordineli, hızlı ve titiz bir çalışma göstermesi sonucu emekli vatandaşımızın dolandırıcıların yönlendirmesi ile yüksek meblağlı parayı göndermesi ve dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesi engellenmiştir.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması için hepimize görevler düşmektedir. Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri yönünde evlatları ve yakınları tarafından bir kez daha uyarılmaları önemle rica olunur.