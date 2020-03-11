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'Emekli Yoklama Bildirgesi' 1 Mayıs’a kadar uzatıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi, Emekli Yoklama Bildirgesi’nin 1 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 11:59
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'Emekli Yoklama Bildirgesi' 1 Mayıs’a kadar uzatıldı

Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi, 'Emekli Yoklama Bildirgesi'nin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Bu nedenle acele edilmemesi, en az bir ay bekledikten sonra daireye müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi'nin Emeklilik Şubesi'nden emekli maaşı alan memur, mücahit, belediye emeklisi ile dulluk ve yetim maaşı alan kişilerin hayatta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında adreslerine postalanan yoklama bildirgelerini, Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi'ne gönderilmesi gerektiği, bunun için sürenin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı, bu nedenle acele edilmemesi gerektiği açıklandı.

Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Yoklama Bildirgeleri adreslerine ulaşmayanların, “www.hazine.gov.ct.tr” internet sayfasından bu belgeyi temin edebileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıEmekli Yoklama Bildirgesi
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