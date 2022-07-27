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Emekliler kesintisiz ödenecek
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Emekliler kesintisiz ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları yeni maaş tablosu üzerinden ödeneceğini açıkladı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:06
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Emekliler kesintisiz ödenecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları yeni maaş tablosu üzerinden ödeneceğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşlarını bugün yeni maaş tablosu üzerinden ve kesintisiz olarak ödeneceğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, “Sosyal Sigortalar Dairesi personeli gece boyunca özveri ile çalışarak sigorta emeklilerimizin yeni maaş tablolarını  düzenlemiş ve yeni maaşları hazırlamıştır. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur” açıklamasını yaptı.

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