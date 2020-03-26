Emeklilere maaş müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini duyurdu.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, akşam saatlerinde emekli maaşlarının 1 Nisan Çarşamba günü ödeneceğini duyurmuştu.
Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini açıkladı.
Bunu 5. Dünya ülkeleri müjde olarak verir
Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi ihya ettiniz. Allah ne muradınız varsa versin. Bin kere teşekkür.