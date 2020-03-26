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Emeklilere maaş müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini duyurdu.

26 Mart 2020 Perşembe 22:36
2559 Okunma
Emeklilere maaş müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, akşam saatlerinde emekli maaşlarının 1 Nisan Çarşamba günü ödeneceğini duyurmuştu.

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini açıkladı.

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Daş 2020-03-26 23:50:25

Bunu 5. Dünya ülkeleri müjde olarak verir

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Teşekkür 2020-03-26 23:56:01

Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi ihya ettiniz. Allah ne muradınız varsa versin. Bin kere teşekkür.

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