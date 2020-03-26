Emeklilere maaş müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, akşam saatlerinde emekli maaşlarının 1 Nisan Çarşamba günü ödeneceğini duyurmuştu.

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini açıkladı.