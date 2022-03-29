Emekliliğimiz tehlikede.. Fondan 300 Milyon TL alıyorlar

Ankara’dan mali yardım alamayan hükümet çalışan maaşlarını ödeyebilmek için kaynak arayışına devam ediyor.

Bir taraftan özel bankalardan borçlanmaya çalışan hükümet, diğer taraftan da İhtiyat Sandığı Fonu’nda biriken paraya göz dikti.

Çalışanların emekli olduğu zaman bir güvencesi konumundaki İhtiyat Sandığı fonundan 300 milyon TL çekilmesi için çalışma yapılıyor.

SES KIBRIS’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bu konuda hummalı bir çalışma var.

Devlet tahvili çıkarılacak

Maliye’nin devlet tahvili çıkaracağı ve İhtiyat Sandığı’na da 300 milyon TL’lik devlet tahvili satın alınması için uğraş veriliyor.

Geçmişte batık kurumların kurtarılması için de İhtiyat Sandığı fonundan paralar çekilmiş ancak bu paralar geriye ödenmeyerek fon zora sokulmuştu.

300 Milyon TL ile eksilen maaşların ödemesi dışında işverenlere yapılması gereken ancak kaynak olmadığı için sıkıntı yaşanan prim desteği ödemesinin de yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak - Haber : Ses Kıbrıs