Bulgaristan uyruklu Emiliya Mincheva’nın otopsi sonucu açıklandı
19 Ocak 2019 Cumartesi 18:11
Girne’de 16.01.2019 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bulgaristan uyruklu Emiliya MİNCHEVA (K-61)’nın ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucu “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.
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