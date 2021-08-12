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"Emine Dizdarlı’ya Teşekkürler"

Usta gazeteci Ahmet Tolgay, sosyal medya hesabı üzerinden Ombudsman Emine Dizdarlı'ya teşekkür etti.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:52
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"Emine Dizdarlı’ya Teşekkürler"

Tolgay'ın paylaşımı şu şekilde:

EMİNE DİZDARLI’YA TEŞEKKÜRLER: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ki uluslararası literatürde “European Covit Human Rights, Grand Chambar” olarak anılır, 8 nisan 2021 tarihinde hukukta emsal olabilecek bir karar vererek aşı zorunluluğunun demokratik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna vardı…

AİHM’de bu kararın alınmasından tam dört ay sonra, KKTC’nin Yüksek Yönetim Denetçisi, yani popüler adıyla “Ombudsman” Emine Dizdarlı bu konuyu getirip önümüze koydu… Koymasaydı ne olacaktı?.. Öylesi evrensel bir karardan haberimiz olmayacaktı.. Karar, dünya haberlerinin ayrıntıları içinde kaybolup gidecek ve biz KKTC insanlarının bilgisinde dahi olmayacaktı…

Evrensel boyutlu çok önemli bir yargı kararını bilgimize getirdiği için bu sıkıntılı salgın günlerinde değerli ve donanımlı hukukçu Emine Dizdarlı’ya toplum olarak teşekkür borçluyuz…

Evet, o kararın içeriğine baktığımızda demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları asla ihlal etmez… Tam tersine aşılanma zorunluluğu kişisel ve toplumsal hakların gereğidir… İhmal edilemez… Dizdarlı’nın medya aracılığıyla ayrıntılarını paylaştığı bu AİHM kararını şimdi noktasına virgülüne dek burada tekrarlamamın gereği yok… Tam metin medyada…

AİHM evrensel nitelikli ve salgın bağlamında çok güncel olan kararını alırken; özellikle çocukluk çağı aşılama yükümlülüğünün duyarlı niteliğini, toplumsal dayanışmanın değerini, yükümlülüğün amacının toplumun tüm üyelerinin, özellikle de belirli hastalıklara karşı savunmasız olan ve nüfusun geri kalanının aşı şeklinde asgari bir risk üstlenmesi istenenlerin sağlığını korumak olduğu hususlarını dikkate almıştır… Selam durulur…

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Ahmet Tolgay
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