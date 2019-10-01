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Eminoğlu davasında zanlılar teminata bağlandı

01 Ekim 2019 Salı 22:08
Eminoğlu davasında zanlılar teminata bağlandı

Sahte vekâletname ile başkalarına ait daireleri kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle cezaevinde bulunan Mehmet Eminoğlu’na ait Magic Plus binasından aldıkları iki daireyi şans oyunlarından kazandıkları parayla aldıkları yönünde ifade verince kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklanan Melike Akkaya ve Murat Serdar Özcan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis Türker Samancıoğlu, zanlıların  “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket etme” suçlamasıyla tutuklu olduklarını hatırlattı.  Türker Samancıoğlu, Akkaya’nın Mehmet Eminoğlu’na ait Magic Plus isimli binadan iki daire ve Ozanköy’de bir villa satın aldığını ifade etti.

Zanlıdan izahat istendiğini, söz konusu daireler ile villayı casinolardan kazandığı para ile aldığı yönünde beyanda bulunduğunu ifade etti.

Zanlı Alkaya’nın Murat Serdar Özcan ile arkadaş olduğunu ve casinolara birlikte giderek oyun oynadıklarını anlattığını söyledi.

Samancıoğlu, Akkaya’nın Magic Plus binasındaki 74 numaralı daireyi Mehmet Eminoğlu’na geri verdiğini, karşılığında ise Eminoğlu’nun 75 bin Sterlin olarak araç ve geri kalan miktarı da diğer dairenin tadilatı için harcanacağını beyan ettiğini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili tutuklu bulunan diğer zanlı Özcan’ın ise, KKTC’de herhangi bir işte çalışmadığını, Akkaya ile birlikte gittiği casinolardan kazandığı paralar ile Çatalköy’de bir ev satın aldığı belirtti.

Polis, Melike Akkaya’nın evinde yapılan aramada, toplam 15 bin Dolar, 16 bin TL nakit para, çantasında 3 bin Euro ve 2 bin 426 TL; aracında 20 bin TL ve Akkaya ile Özcan’ın isimlerinin yazılı olduğu 28 adet casino oyun kartları bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, Girne’deki casinolardan temin edilen ifade ve dökümlerde, zanlıların sürekli olarak birlikte kumar oynadığı ve yüksek meblağlarda para kazandıklarının tespit edildiğini aktardı.

Samancıoğlu, zanlı Alkaya’nın son 8 yıl Özcan’ın ise son 6 yılda, 5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların banka hesapları ile ilgili Türkiye ile yazışmalar yaptıklarını kaydeden polis, ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtip, her iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, her zanlı için ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

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