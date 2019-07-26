Evrak sahteleme suçundan bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında üç gün tutukluluk emri alınan ülkenin önemli iş insanlarından Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu hastaneye kaldırıldı.

İş insanı Mehmet Eminoğlu’nun bugün öğle saatlerinde rahatsızlandığı ve bu nedenle hastanede müşhade altına alındığı kaydedildi.

https://www.gundemkibris.com/kibris/iki-is-adami-sahte-imzadan-tutuklandi-h278909.html