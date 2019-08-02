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Eminoğlu ve Özbekoğlu 7 gün daha tutuklu kalacak

02 Ağustos 2019 Cuma 21:50
Eminoğlu ve Özbekoğlu 7 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini”suçlarından tutuklanan ünlü işadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı Serdar Özbekoğlu bugün yeniden Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, Mehmet Eminoğlu’nun 04.07.2019 tarihinde, Gizem Aksun’a ait iki ayrı dairenin devrine ilişkin vekaletnemeye sahte imza atıp, tasdik memuru Özbekoğlu’na onaylattıktan sonra konu belgeyi Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli memura vererek tedavüle sürüp taşınmaz malları kendisine ait Investment inşaat şirketi adına devrini sağlayıp sahtekârlıkla mal temin ettiğini söyledi.

Polis, ilk şikâyetin 26 Temmuz’da yapıldığını, zanlıların tutuklandığını, Özbekoğlu’nun ifadesinde eniştesi olduğu için Eminoğlu’na güvendiğini, vekâletnameyi onayladığını itiraf ettiğini söyledi.

Zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak haklarında toplamda 10 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yeni şikâyetler yapıldığını, zanlı Eminoğlu’nun 2019 yılı Temmuz ayında da iki kişiye ait daireleri sahtekârlıkla kendi şirketine devrettiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, 11 sahtevekâletnameden 10 tanesinin incelendiğini ifade ederek, 10 kişinin de soruşturulduğunu ifade etti. Polis, soruşturulan 10 kişiden 4’ünden ifade alındığını, 3 kişinin daha sorgulanacağını belirtti.

Polis, sahte evrakla evleri devredilen 2 kişiye ulaştıklarını, yurt dışında olan bu kişilerin ülkeye geleceğini ifade etti.

Polis, sahtekârlıkla alınan emlak sayısının 11’e çıktığını belirtti.

Poliste sorgulanan zanlı Eminoğlu’nun sahte vekâletnamelere imza atığını ve daha sonra tasdik ettirdiğini ve daireleri şirketine devrettiğini itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlının ifadesinin araştırıldığını söyledi.

Polis, zanlının Özge Eminoğlu adına da 8 daire devredildiğini, bu daireler ile ilgili de soruşturma yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Özbekoğlu’nun 7 sahte vekâletnameyi tasdiklediğini, sayısının artabileceğini ifade etti.

Polis, her geçen gün şikâyetçi sayısının arttığını, 5 mağdurun söz konusu olduğunu, birinden ifade alındığını, dördünden de ifade alınacağını belirtti.

Zanlıların serbest kalması halinde incelenecek evraklara ve alınacak ifadelere etki edebileceklerini söyleyen polis, zanlıların banka hesaplarının da inceleme altına alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, her iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Her iki zanlının avukatı da tutukluluk süresine itiraz edip, soruşturma memuruna sorular yöneltti. Savunma, müvekkillerinin 7 yerine bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Mehmet EminoğluSerdar ÖzbekoğluTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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