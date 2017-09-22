Emlakçılar Birliği, kaçak emlakçılara karşı uyardı

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, kaçak emlakçılığın artmakta olduğu uyarısında bulundu ve hükümeti yasal düzenleme yapmaya çağırdı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, çözüm planı için referandum yapılan 2004’te kontrolsüz ve kuralsız emlak satışının sektörde büyük tahribat yarattığı, aynı durumun tekrar yaşanmaması için birlik tarafından hazırlanan Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’yla ilgili değişikliklerin ivedilikle yasallaşması gerektiği ifade edildi.

Kaçak emlakçılıktan dolayı mağduriyetler yaşandığına işaret edilen açıklamada, sektörle ilgili sorunlar şöyle özetlendi:

“Geçmişte birçok kişinin büyük mağduriyetler yaşamasına sebep olmuş sabıkalı kişilerin kayıtsız emlak şirketlerinde direktör olduğu, yabancı uyruklu öğrencilerin ve / veya şahısların kaçak kira ve emlak satışı yaptığı ve bir daireyi birden fazla kişiye kiralayıp dolandırdığı, KKTC vatandaşı olmayan kişilerin vergi ödemeden kayıtsız emlakçılık yaptığı, 38/2007 sayılı yasa kapsamında verilmiş lisansların tümünün ilgili yasadaki şartların yerine getirilememesinden ve yasanın uygulanamamasından ötürü geçerliliğini yitirdiği, ancak bazı uyanık kişilerin bu lisanslar geçerliliğini yitirdiği halde belgelerinin kullanımını hava parasına başkalarına satmaya veya kiralamaya çalışır durumda olduğu veya lisansı geçerliliğini yitirmiş olmasına rağmen söz konusu lisans ve mesleki sorumluluk sigortası geçerliymiş gibi müşterilere beyanda bulunup satış yaptığı konusunda şikâyetler gelmektedir.”



Bahse konu olayların emlak sektöründe güvensiz ortam oluşmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, son dönemde emlak sektöründe kaçak olarak emlakçılık yapanların sayısının artmakta olduğu da ifade edildi.

“Son zamanlarda sayıları hızla artan ve artma eğiliminin de devam edeceği tahmin edilen birçok kişi ve/veya işletme emlak sektörüne kontrolsüz , kayıtsız ve gayri yasal bir şekilde girmiştir” denilen açıklamada, dikkatli olma çağrısında bulunuldu.