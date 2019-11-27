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Emlakçılar Birliği: Yasa bir an önce geçmeli

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede  milyonlarca lira gelir elde eden kaçak emlakçıların devlete tek kuruş vergi ödemediklerini vurgulayarak,  Meclis’te bekleyen yasanın bir an önce geçmesi için  Maliye Bakanlığı’ndan destek istedi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 14:23
Emlakçılar Birliği: Yasa bir an önce geçmeli

Emlakçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin de üye olduğu  Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanlar Kurulu toplantısı Girne’de başladı.
Toplantı açılışında konuşan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, federasyon yetkililerini Kıbrıs’ta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi
Kaçak emlakçılığın devam ettiğine işaret eden Sungur,  bu konuda özellikle Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan yasalarının biran önce Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi için inisiyatif üstlenmesini istediklerini söyledi.
Sungur, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği olarak devletin kazanacağı, müteahhitlerin güvenle satışlarını yapabileceği ve mal alanların da korunacağı bir yapı oluşturmanın peşinde olduklarını ifade etti.
Sungur, yasanın geçmesi ile birlikte yapılacak işlemlerden devletin de pay sahibi olacağını ve Maliye’nin kasasına önemli bir katkının aktarılacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Emlakçılar Birliği
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