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"Emlakçılık Eğitim Seminerleri" devam ediyor

Madenli : “Sektör ülkeye sahip çıkmalı”

20 Nisan 2019 Cumartesi 16:41
"Emlakçılık Eğitim Seminerleri" devam ediyor
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Emlakçılar Birliği’yle, sadece sektörü ve çalışanlarını değil, ülkeyi, adada bulunan toprak ve mülkiyeti, adanın turizme açılan yüzünü korumak maksadıyla  çalışma yaptıklarını  belirtti.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ile Mersin Tüm  Emlakçılar Meslek Esnaf Odasının  düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor.

2’inci  Emlakçılık Eğitim Semineri, bugün The Arkın Colony Otel’de yer  aldı.

Seminerin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığının, emlak sektöründe ve Emlakçılar Birliği’nin, geç kalmış  yasasını yürütme ve idare ettirmede  yürütücü bakanlık olduğunu ifade ederek,  “Son yıllarda, ekonomik anlamda, ciddi sektörel  büyümeye katkısı olan  inşaat ve emlak sektörünün  katkılarını yadsıyacak  durumda  değiliz ve böyle bir katkı varken bu sektörün sorunlarını  görmezden gelmek asla doğru olmaz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Baybars, 14 aylık görev süresince, sektörün sorunlarıyla ilgilenme konusunda geç kaldıklarını dile getirerek, özellikle son dönemde Emlakçılar Birliğiyle yaptıkları yoğun temaslarla, sadece sektörü ve çalışanlarını değil, ülkeyi adada bulunan toprak  ve mülkiyeti, adanın turizme açılan  yüzünü korumak maksadıyla  çalışma yaptıklarını  belirtti.

Son yıllarda, KKTC ‘de ekonominin sürdürülebilir alanlarının emlak ve inşaat sektörleri olduğunu vurgulayan Baybars, bu iki sektörün kayıt altında  devam ettirilmesi, kurallarının doğru tespit  edilmesi,  imar planları ve şehir planlamasıyla, ülkede pazarlanmak istenen  emlak ve  vizyonun  doğru şekilde ortaya konması için işbirliğiyle ciddi çalıma  yapılması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda  emlak satışlarının , dönemsel olarak Türkiye ve dünyadaki  ekonomik  gelişmelere paralel olarak artış ya da düşüş gösterebildiğini anımsatan Baybars, önemli olanın, sektörün ayakta  durabilmesi  için , sektörün dengeli ve istikrarlı şekilde büyümesini  sağlamak olduğunu  ifade etti.

Ülkede emlağa,  yurtiçinden olduğu kadar yurt dışından  da yoğun talep olduğunu , bazı  emlakçıların yurtdışında ciddi pazarlama çalışmaları yaptığını anımsatan Baybars, “Daha güzelini  dünyaya sunmak amacıyla,  öncelikli görevimiz  imar planlarıyla , şehir planlamasıyla  konut ve emlak ihtiyacını, ülkedeki  yapılanmanın nasıl olması  gerektiğini  biraz daha  doğru tanımlayabilmektir” dedi.

Geçmişte ,Girne çehresinin emlak sektöründe ciddi  bir ivme yakalanmasını sağladığını ancak , bu dönemki rakamların beklentileri karşılamadığını ifade eden Baybars, geçen yaz yaşanan ekonomik  krizden sonra hükümetin çıkardığı Kanun Hükmünde kararnameyle , 6 ay boyunca  yabancıların konut ve daire alımını 3’e çıkarılmasına ve bu  sürenin  Aralık ayına kadar uzatılmasına rağmen, bunun  ciddi satış rakamları ve ekonomik getiriye dönüşmediğini  kaydetti.

Bu konunun başarıya ulaşılmamasının önemli nedenlerinden birinin  kayıt dışılığın, özellikle emlağın kimin adına  kayıtlı  olduğunun doğru tespit edilememesinden kaynaklandığını söyleyen Baybars, bu konuda  engelleri aşmak için çalışma yaptıklarını  dile getirdi.

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Vergiler, harç miktarlarının yüksek olmasının da ayrı bir sorun olduğunu söyleyen Baybars, tapu harçlarıyla ilgili iyileştirmeler yapılarak, vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak,  sektörde canlılığı sağlamak için de çalıştıklarını anlattı.

2007 yılınde  kayıt dışı emlakçılıkla mücadele için  çıkarılan yasanın prematüre doğduğunu, 12 yılda altının doldurulamamasının  sektöre ciddi şekilde zarar verdiğini  dile getiren Baybars, Sungur ve ekibinin gayretleriyle, geçici komisyonun kalıcı hale gelmesi, 12 yıllık dönemde  yaşanan mağduriyetleri gidermek için  yasa tasarısı çalışması yaptıklarını anımsattı.

 Yasa tasarısının önümüzdeki hafta  bakanlar kuruluna sunulacağını belirterek , geçici komisyon  kalıcı komisyona dönüştürülememesi nedeniyle  kayıtlılığa geçilemediğini ve sorunlar yaşandığını  belirten Baybars, Emlakçılar Birliğiyle birlikte hazırladıkları yasa tasarısıyla, geçmiş dönemdeki  işlemlerin de  yasal hale geleceğini ve  yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir mağduriyete maruz kalınmayacağını vurguladı.

Kayıt dışılıkla, işbirliği içinde mücadele verilmesi gerektiğini ifade eden Baybars,  bakanlık olarak bu yönde yapılacak tüm çalışmalara  destek vereceklerini kaydetti.

SUNGUR

Kıbrıs Türk Emlakçılar  Birliği ve Emlakçıların kayıt ve İşlemleri  Komisyonu  Başkanı Hasan Sungur yaptığı konuşmada, ülkedeki emlak sektörü ve çalışanlarını  geliştirmek  için eğitim çalışması başlattıklarını belirterek, bu seminerlerin  her ay devam edeceğini söyledi.

Bu eğitimlerle, emlak sektörü ve  çalışanlarını  dünya standartlarının  üzerine taşıma hedeflerinde olduklarını  dile getiren Sungur, kayıt dışılık nedeniyle sektörde ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

MADENLİ

Mersin Tüm Emlakçıları Meslek Esnaf Odası Başkanı  Yavuz Selim Madenli de, bir ada ülkesi olan KKTC’de toprağın sınırlı olduğunu anımsatarak, sektörün ülkeye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Emlak sektöründe kayıt dışılığın önemli sorunlara neden olduğunu ifade eden  Madenli, hükümetin, Emlakçılar Birliği’nin bu konuda verdiği mücadeleye destek olmasını diledi.

Açılış töreninin ardından, Hasan Sungur  “İTEM Yasası ve Eşdeğer Puan Belgeleri”, Tapu dairesi Müdürü Arif Ozankaya  Emlakçıların Tapudaki işlemleri, Doktor Metin Ocak “Öfke Kontrolü ve farklı kültürlere Emlak Pazarlama” ,öğleden sonra ise,  Birtan Asker “Emlakçılık Sigortası”, Özer Kanlı “Günümüzde emlak dünyası ve medya ilişkileri”, Hüsnü Tokatlıoğlu  “Satış ve kiralamalar konusunda  hukuk  kuralları” , Mehmet Yıldırım “Geleceğin emlakçısı nasıl olmalı” , İlker Hakan Okur “Yurtdışı piyasalarında  emlak satışı”, Zeynep Duygu Pehlivan “Stres yönetimi ve telefonda etkili iletişim” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

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Son Güncelleme: 20.04.2019 16:48
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberYavuz Selim MadenliHasan SungurKıbrıs Türk Emlakçılar BirliğiAyşegül Baybars
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