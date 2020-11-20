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Emrah Yeşilırmak: "Bölgemize büyük geçmiş olsun"

Yenierenköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yenierenköy, Sipahi, Yeşilköy ve Ziyamet köylerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve doludan dolayı, bölgede birçok vatandaşın, üretici, hayvancı ve çiftçinin büyük zarara uğradığı bildirildi.

20 Kasım 2020 Cuma 16:09
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Emrah Yeşilırmak: "Bölgemize büyük geçmiş olsun"

Yenierenköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini belirten ve köylerde incelemelerde bulunan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, belediyenin 2018 yılında bölgede yaşanan sel baskınlarının ardından yaralarını saran vatandaşların bugün yine yanında olduğunu ve ciddi şekilde yapılan çalışmalar neticesinde ve alınan tedbirler sayesinde büyük yaralar açılmadan bir felaketin önünde durulduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, bu bağlamda yağış ve doludan olumsuz etkilenen vatandaşların belediye ekipleri, meclis üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık, polis, sivil savunma ekipleri, itfaiye, ilgili dairelerin yerinde ziyaret edilerek, zararlarla ilgili incelemelerde bulunulduğunu ve yardımcı olunduğunu dile getirdi.

Yeşilırmak, vatandaşlarımızın zarar ziyanının karşılanması için tüm ilgili bakanlık ve birimlerin çalışma yapmasının bölge için elzem olduğunu belirterek, bölgede vatandaş ve üreticilere destek verilmesi için konunun takipçisi olacağını söyledi.

Yaşanan doğal afetten dolayı tüm vatandaşlara, üreticiye, hayvancıya geçmiş olsun dileklerini yineleyen Yeşilırmak, kötü hava şartlarından dolayı vatandaşların hem kendilerini hem de ailelerini korumak için bilinçli davranmalarını ve tedbirleri elden bırakmamalarını önemle rica etti.

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