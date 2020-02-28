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Emrah Yeşilırmak’ın kuzeni şehit oldu

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İdlib'deki saldırıda kuzeninin de şehit olduğunu bildirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:44
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Emrah Yeşilırmak’ın kuzeni şehit oldu

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İdlib’deki saldırı sonucu kuzeninin de şehit olduğunu belirtti.

Annesinin amcasının oğlunun şehit olduğunu söyleyen Yeşiırmak, “Ağır yaralı olan askerlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Emrah Yeşilırmak’ın paylaşımı şu şekilde:

“İdlib'de hain saldırı sonucu annemin amcasının oğlu şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ağır yaralı olan askerlerimize acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun.”

Anahtar Kelimeler:
İdlibŞEHİTEmrah YeşilırmakYenierenköy Belediye Başkanı
Yorumlar
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Kıbrıslı 2020-02-28 13:19:43

Anlamadım yani belediye başkanın akrabası olmasa acı haber olmaycaktı .pessss

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5676 2020-02-28 12:49:57

siteyi ntv satın aldı galiba. iyi ce türkiyeleştin gündemtürkiye.com

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Misafir Avatar
:) 2020-02-28 14:26:02 @5676

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