Emre 8 bin lira ödedi

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta evinde 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiası ile tutuklanan Emre Nacar, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip, dün teminat talebi ile mahkeme huuruna çıkarılırken, aynı operasyon kapsamında tutuklanan Alman uyruklu Jakob Nepomuk Erhardt, mesele ile bağlantısı olmadığı anlaşıldığından mahkeme huzuruna çıkarılmadan serbest bırakıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, zanlının evine 30 Kasım 2017 tarihinde düzenledikleri operasyon sonucunda 3 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

8 bin TL ödedi

Zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Derman, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Zanlı avukatı Mustafa Kocatürk’ün de itirazı olmaması üzerine, Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının, 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ısğat-ı vücutta bulunması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.