EMRE DALGIÇ: “DÜNYA ALEM SANA DOLANDIRICILIK ÜNVANI TAKIYOR”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL



Ayhan Arıklı, Lefkoşa İlçe Yemeği için toplanan paralar üzerinden sorular yönelterek, “Ne yemek düzenlendi nede paralar iade edildi” dedi ve ardından da “Sizce ne tür suça giriyor?” diye Emre Dalgıç ve Bertan Zaroğlu’na soru yöneltti.

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç ise Ayhan Arıklı’nın söz konusu iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Dalgıç, açıklamasında “Her nedense dünya âlem SANA DOLANDIRICILIK unvanı takarken bana yalnızca SEN bu yakıştırmayı yapıyorsun” diyerek Arıklı’yı sert bir üslupla eleştirdi.

Emre Dalgıç’ın Ayhan Arıklı’ya yönelik yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

“

Ayhan beycim, senin Lefkoşa ilçesini bu kadar fazla düşünmene gerek yok, biz bu konuda çok hassasız biz ‘’ŞEHİT haberleri gelirken eğlenmeyiz’’

Genel başkanımızın da akrabası olan bir üyemizin vefatı nedeniyle Türkiye ye gitmesi gerektiği için ertelenmesini rica etmişti bilmem anlar mısın

Senin de bahsettiğini gibi dünya ve ülkemiz bir pandemi sürecinden geçerken partililerimizi de düşünerek ilçe yemeğini erteledik ve halen bu süreç maalesef devam etmekte.

Sen karalama ve provokatörlükten zaman bulabilirsen bu süreçte bu organizasyonun yapılabileceği bir yer göster teşkilatımız hemen gerekeni yapsın, öyle işkembeden sallamak kolay işin gücün iftira.

Gelelim dolandırıcılık kelimesine Allah'a şükür bu ülkede sicilim sizden temiz o vebalini aldığınız paralarını alıp tapularını vermediğiniz insanların ahı inşallah sizi tutmaz ben de tutmaması için Allah'a dua edeceğim..

Her nedense dünya alem SANA DOLANDIRICILIK unvanı takarken bana yalnızca SEN bu yakıştırmayı yapıyorsun..