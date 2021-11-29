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Emre Genç hayatını kaybetti

Girne-Tatlısu anayolunda 1 Kasım sabahı meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan 21 yaşındaki Emre Genç 28 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

29 Kasım 2021 Pazartesi 08:29
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Emre Genç hayatını kaybetti
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Emre Genç'in ölüm haberini, kuzeni Bağımsız Milletvekili Mesut Genç sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu:

"Kıymetli dostlar kuzenim Emre GENÇ geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonrası 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah rahmetiyle mağfiret eylesin! Rabbim mekanını cennet, makamını alî eylesin! Başta ailem olmak üzere tüm Kaplıca köyümün ve sevenlerinin başı sağolsun. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kaplıca mezarlığına defnedilecektir."

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 1 Kasım 2021  saat 02.30 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu Zambak Tatil köyü yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki NT 460 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Kaplıca’ya doğru seyreden Ertuğrul Genç, viraja yaklaştığında süratini salim bir hadde düşürmeyip dikkatsizce viraja girdi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce yolun solundan yoldan çıkıp, yol kenarında bulunan beton su akarına çarptı.  Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden NT 460 plakalı araç demir bariyere vurdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Ertuğrul Genç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan Demir ile Emre Genç yaralandı. Durumu ağır olan Emre Genç 28 gündür yaşam savaşı veriyordu.

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