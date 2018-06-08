"Emre için son umut yapılacak ilik nakli"

Uygun kemik iliği bekleyen lösemi hastası 9 yaşındaki Emre Çatal için bulunan donörlerden biri kararından vazgeçip diğer ikisine de ulaşılamayınca öğrenciler ve sosyal medya kullanıcıları küçük çocuğun yaşaması için kampanyalar başlattı.Kütahya'da yaşayan Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin Kütahya Tavşanlı Tarhan İlkokulu 2. sınıfta okuyan oğlu Emre Çatal'a geçen yıl Ankara Onkoloji Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.Bir süre sonra Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilen Çatal, kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede uygun kemik iliği bekledi.Bu arada Emre'nin tedavisi için öğretmen olan ailesi İzmir'e yerleşti. Felsefe öğretmeni baba Ömer Faruk Çatal, Cem Bakioğlu Anadolu Lisesinde görevine başladı, anne Aysen Çatal ise refakatçi olarak hastanede oğlunun yanında kaldı.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’ndan Rahmican Çalışkan'a konuşan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, “Donörün sağlığının müsait olmaması, Donörün kişisel nedenlerle gönüllü olmaması, Donöre ulaşılamaması (Veri alınan ülkeden göç etmesi ve donöre hiçbir şekilde ulaşılamaması durumunda) ve Eğer donör hamile ise doğumundan sonra 1 yıl geçene kadar kemik iliği nakli yapamadığından sistemde geçici olarak dondurulması” gibi nedenlerden dolayı donörün kaydının silinebileceğini söyledi.

KIBRIS’TAKİ DONÖR ADAYINA ULAŞILAMADI

Hastanedeki ilk tetkiklerde kemik iliği için ailede uygun donör tespit edilemedi ama Almanya'da 2, Kıbrıs ve Türkiye'de de birer donör bulundu.Doktorlar, Emre için Almanya'daki 55 yaşındaki donörü "yaşı büyük" olduğu için elemek zorunda kaldı. Almanya ve Kıbrıs'taki adaylara ise sisteme verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılamadı. Türkiye'de yaşayan 34 yaşındaki donör ise son anda nakli kabul etmedi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşarak, lösemi hastası Emre Çatal ile ilgili babasının paylaşımını bir sosyal medya sayfasından gördüklerini belirterek, donörün kayıttan nasıl düşebileceğini anlattı. Donör kayıtları ile Kıbrıs'ın Kuzeyinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, Güneyinde ise Karaiskakio Vakfı’nın gönüllü kayıt topladıklarını belirten İnce, bu kayıtların Kıbrıs Kemik İliği Bankası aracılığıyla Dünya İlik Bankası’na gönderildiğini ifade etti ve Dünya İlik Bankası'na üye olan Kıbrıs Kemik İliği Bankası verileri, dünyada ilik nakline ihtiyacı olan tüm hastalar için kullanılmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

İNCE, DONÖR ADAYININ NASIL KAYITTAN SİLİNEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI…

Övgü İnce,Kemik İliği Nakli tamamen gönüllülük çerçevesinde yapılan ve donörün tamamen gönüllü olması ile gerçekleştirilebilen bir işlem olduğuna dikkat çekerek, bir hasta ile uyumu olan donörün Kemik İliği Bankası’ndan kaydının silinmesini“Donörün sağlığının müsait olmaması, Donörün kişisel nedenlerle gönüllü olmaması, Donöre ulaşılamaması (Veri alınan ülkeden göç etmesi ve donöre hiçbir şekilde ulaşılamaması durumunda) ve Eğer donör hamile ise doğumundan sonra 1 yıl geçene kadar kemik iliği nakli yapamadığından sistemde geçici olarak dondurulmaktadır. Daha sonra tekrardan sisteme verici olarak kaydedilmektedir.” olarak sıraladı.

“NE KADAR ÖRNEK, O KADAR YAŞAM UMUDU”

Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’tan 56 donörün, kemik iliğine ihtiyacı olan hastalara umut kaynağı olduğuna dikkat çeken ve toplamda 42 bin üyenin gönüllü olarak kayıt yaptırdığını belirten İnce, 18-45 yaş arası, KKTC kimlik katına sahip, daha önce örnek vermemiş ve sağlıklı bir birey olmak gibi kriterlere uyan herkesin kayıt yaptırabileceğini belirterek, “Herkesi bu amaç doğrultusunda örnek vermeye davet ediyorum. Ne kadar örnek, o kadar yaşam umudu” ifadelerini kullandı.

