Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

En acı veda

Lapta’da Cumartesi akşamı babasına ait tabancadan çıkan kurşun sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:44
647 Okunma
En acı veda

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük Yahya’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Yahya Ergör, bugün saat 13.00’te Lapta Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Adil çözüm halinde Türkiye’den gelen suyu paylaşmaya hazırız
Tatar: Adil çözüm halinde Türkiye’den gelen suyu paylaşmaya hazırız
Yeşil Barış Hareketi: “Suya gereken değeri vermiyoruz”
Yeşil Barış Hareketi: “Suya gereken değeri vermiyoruz”
AKANSOY: "TÜRK LİRASI KULLANMAMIZIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"
AKANSOY: "TÜRK LİRASI KULLANMAMIZIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim