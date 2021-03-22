En acı veda

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük Yahya’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Yahya Ergör, bugün saat 13.00’te Lapta Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Lapta’da Cumartesi akşamı babasına ait tabancadan çıkan kurşun sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük Yahya’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Yahya Ergör, bugün saat 13.00’te Lapta Mezarlığı'nda toprağa verildi.