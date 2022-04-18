Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

EN ANLAMLI 23 NİSAN GÖSTERİSİ

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:09
379 Okunma
EN ANLAMLI 23 NİSAN GÖSTERİSİ

ÖZEL HABER

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda eğitim gören özel gereksinimli öğrenci 23 Nisan için hazırlanan dans gösterisi ile gönlünce eğlendi.

Okulda yapılan 23 Nisan gösterisi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Okulda eğitim gören tekerlekli sandalyeye muhtaç bir öğrenci özel eğitim öğretmeni Refia Kayador’un hazırladığı dans gösteri ile 23 Nisan etkinliklerine katıldı. 

Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan özel eğitim öğretmeni Refiye Kayador, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her çocuğun hakkıdır. Küçük dokunuşlarla bir çocuğun yüreğine dokunup, gözlerini güldürmek paha biçilemez bir gururdur” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar pahalılığın nedenini açıkladı!
Tatar pahalılığın nedenini açıkladı!
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim