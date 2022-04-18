EN ANLAMLI 23 NİSAN GÖSTERİSİ

ÖZEL HABER

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda eğitim gören özel gereksinimli öğrenci 23 Nisan için hazırlanan dans gösterisi ile gönlünce eğlendi.

Okulda yapılan 23 Nisan gösterisi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Okulda eğitim gören tekerlekli sandalyeye muhtaç bir öğrenci özel eğitim öğretmeni Refia Kayador’un hazırladığı dans gösteri ile 23 Nisan etkinliklerine katıldı.

Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan özel eğitim öğretmeni Refiye Kayador, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her çocuğun hakkıdır. Küçük dokunuşlarla bir çocuğun yüreğine dokunup, gözlerini güldürmek paha biçilemez bir gururdur” dedi.