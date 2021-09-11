"En Büyük Hedefim UBP'yi Erken Seçimde İktidara Taşımak"

Başbakan Ersan Saner, bir süre önce başladığı bölge ziyaretleri kapsamında Girne ilçesine bağlı, Karaoğlanolu,Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’ya giderek halkla biraraya geldi.

Vatandaşlara, hükümeti döneminde hayata geçen icraatlar konusunda bilgi veren UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner,Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında partililerin tam desteğiyle , Başbakanlık görevine getirildiğini hatırlattı.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkilediği dönemde böyle bir görev üstlenmenin ateşten gömlek giymekle eşdeğer olduğunu ifade eden Saner, ekonomideki ve sağlık sistemindeki sıkıntılara rağmen, hükümet görevini üstlenerek, devletin devamlılığını ve halkın refahını sağlamak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Saner, Başbakanlığı döneminde hayata geçen projeler hakkında da bilgi verdi.İstatistiki verilere bakıldığında, pandemiyle mücadelede KKTC’nin Güney Kıbrıs, Dünya ve Avrupa’ya göre çok daha iyi bir durumda olduğunu kaydeden Saner,aşı konusunda ise istenen noktaya gelinemediğini dile getirdi.

"AŞI KONUSUNDA TOPLUMA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR"

Aşı konusunda topluma önemli görev düştüğünü vurgulayan Başbakan Saner, 500 bini Anavatan Türkiye, 172 bini Avrupa Birliği’nden olmak üzere ülkeye 672 bin doz aşı geldiğini, yüzde 50’lik aşılanma oranının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Önümüzün kış mevsimi olduğunu, bulaşın hızla artmaya devam ettiğini anımsatan Saner, ekonomik çarkların dönmesi, turizm ve eğitimin etkilenmemesi, yeniden bir kapanma riski oluşmaması için, özellikle 19-39 yaş arasında aşılanmanın yaygınlaşması gerektiği uyarısında bulundu.

Sıkıntılı pandemi sürecine rağmen, hükümetolarak özel sektörü desteklemeye çalıştıklarını, bu amaçla işverene yönelik sosyal sigorta ödemeleri konusunda destekler yanında, 20 Temmuz itibarıyla özel sektöre 60milyonluk hibe desteği verildiğini kaydeden Saner, ne maaşların ödenmesi ne de maaş artışları konusunda sıkıntı yaşandığını, kısa bir süre içinde asgari ücretin de belirleneceğini kaydetti.

Hükümete geldiklerinde, Anavatan Türkiye desteğiyle,yeni yatırımlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için ülkeyi şantiyeye çevireceklerini ifade eden Saner, pandemiye rağmen birçok projenin hayta geçtiğini, birçok projenin de hazırlık aşamasında olduğunu anlattı.

"8 YILDA TAMAMLANAMAYAN PROJELERİ 8 AYDA TAMAMLADIK"

8 yılda tamamlanmayan projeleri 8 ayda tamamladıklarını dile getiren Saner,bu projeler hakkında bilgi verdi.

Lefkoşa Kuzey Çevre yolunun tamamlandığını, İskele-Bafra yolun projesinin devam ettiğini, anavatan Türkiye’nin desteğiyle 322kilometrelik köyiçi yollarının asfaltlanması projesinin hayat geçeceğini kaydeden Saner, Alsancak Karşıyaka arasındaki çift şerit yolun ise yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeniden projelendirildiğini kaydetti.

Saner, bu yol için önümüzdeki günlerde ne kadarlık bir bloke yapılacağının belirleneceğini dile getirdi.

Lefkoşa’da 500 yataklı devlet hastanesi projesinin temellerinin de15 Kasım’da atılacağını kaydeden Saner, e-devlet projesinin hayata geçmesiyle, vatandaşın yaşamının kolaylaşacağını söyledi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, ziyaretlerde kurultay sürecine de değindi.

UBP'DE YAŞANANLAR..

Tüzük değişikliği kurultayı ve Olağanüstü kurultay konusunda UBP içinde yaşananlara değinen Saner, kurultayda sağduyunun kazanacağına inanç belirtti.

UBP kurultay sürecindeson 3 günde çekildiğini açıklayan 2 adayın, 30 Ekim’deki kurultayda yeniden aday olduğunu anımsatan Saner, pandemisürecini kapsayan 8 aylık zor süreçte hayata geçirdikleri icraatların ardından kendisinin de bu kurultayda aday olduğunu belirtti.

"EN BÜYÜK HEDEFİM UBP'Yİ ERKEN SEÇİMDE İKTİDARA TAŞIMAK"

En büyük hedefinin erken seçimde UBP’yi tek başına iktidara taşımak olduğunu, tek Gailesinin KKTC ve UBP’ye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurgulayan Saner, partililerden kurultayda destek istedi.

UBP’nin birlik ve beraberlik içinde kurultay sürecini başarıyla tamamlaacağına inanç belirten Saner, bu sürecin ardından, erken seçimde UBP’nin tek başına iktidara geleceğine inanç belirtti.

En önemli amaçlarının UBP’nin tek başına iktidara gelmesinin ardından Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kıbrıs konusunda ortaya konan yeni politikalarla, KKTC’yi tüm dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti.