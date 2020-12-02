“EN BÜYÜK İLKE TOPLUMU HÜKÜMETSİZ BIRAKMAMAKTIR”

Bahar SANCAR

KKTC'nin ilk kadın başbakanı ve eski KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Sibel Siber, katıldığı bir televizyon programında ülkedeki mevcut siyasi durumu değerlendirdi. Siber, “Yüz yılın en büyük krizi ile karşı karşıyayız. Bir pandemi var ve bunun çok yönlü etkileri mevcut. Zaten izolasyon altında yaşayan bir toplumuz ve kendi ayakları üzerinde duramayan bir ekonomi var. Mevcut siyasi partilerin hükümet kuramaması, yarattığımız sistemle bir yüzleşmemi?” diyerek “siyasi partilerin geçmişten bugüne geldikleri nokta bu mu?” diye sordu.

Mevcut siyasi partilerin toplum merkezli özelliğini kaybettiğini ve ben merkezli bir özelliğe döndüğünü de aktaran Siber, toplumu bir arada tutan ortak bağların da zedelendiğini söyledi ve özellikle sosyal platformlarda yapılan eleştirileri siyasilerin görmezden geldiğini belirtti ve “Güçlü bir sorgulama ve eleştiriyi görmedikleri için mi bu kadar rahatlar?” diyerek hala daha hükümet kurulamamasını eleştirdi.

Siyasi partilerin mevcut yürüttüğü görüşmelerde “İlkeler” konusunda süreçlerin tıkanması konusunda ise Siber, “En büyük ilke toplumu hükümetsiz bırakmamaktır” dedi. Siber, “Kısa vadede bu toplumun ihtiyaçlarına odaklanılmalı. Eğer seçim hükümeti kuracaksanız 5-10 yıllık ilkelerle olmaz. Kısa vadeli bir seçim hükümeti kurulacaksa acilen yapılması gerekenleri koymalısınız” şeklinde konuştu ve “Niçin ortak paydada toplumun özne olduğunu düşünerek toplumun beklentilerine cevap verebilecek bir hükümete gereksinim duyuluyor” dedi.