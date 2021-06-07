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En çok geçiş Metehan Kapısı’ndan yapıldı

Kara kapılarından giriş çıkışların yeniden başlamasının dördüncü günü olan bugün, 4 bin 670 kişi ülkeye giriş yaparken, 4 bin 333 kişi de çıktı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:36
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En çok geçiş Metehan Kapısı’ndan yapıldı

Polis Basın Subaylığı’nın 00.00 ile 18.00 arasındaki zaman diliminde KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 sınır kapısından giriş ve çıkışlara ilişkin açıklamasına göre, 2402’i KKTC, 1451’i Güney Kıbrıs ve 817’si de diğer ülke uyruklu toplam 4 bin 670 kişi KKTC’ye girdi.

KKTC’den çıkış yapıp Güney Kıbrıs’a geçenler ise, 2 bin 652 KKTC, 1090 Güney Kıbrıs ve 591 de üçüncü ülke uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 333 olarak kayıtlara geçti.

Hem girişlerde hem de çıkışlarda en fazla kullanılan kapı Metehan oldu.

Anahtar Kelimeler:
Metehan Kapısı
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