En çok kaza Lefkoşa'da yaşandı

Ülkede son bir haftada 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 22 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 – 26 Kasım arasında 70 trafik kazası yaşandı. Bu kazalardan, 16’sı yaralanmayla 54’ü hasarla sonuçlandı. Kazalar sonucu 22 kişi yaralandı.
Kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 17’si yakın takip, 15’i kavşakta durmamak, 12’si dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldi.
Kazalarda toplam 435 bin 350 TL’lik hasar oldu.
Kazaların 26’sı Lefkoşa’da, 17’si Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de gerçekleşti.