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En çok vaka 20-29 yaş aralığı

Müsteşar Oygar, “Vakalarda 20-29 yaş grubu birinci; 30-39 yaş grubu ikinci sırada” dedi.

03 Ağustos 2021 Salı 17:09
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En çok vaka 20-29 yaş aralığı

Sağlık Bakanı Müsteşarı Deren Oygar, TAK'a açıklamalarda bulundu.

Oygar, ülkede şu an, daha çok eğlence sektörü ile turistik aktivitelerin olduğu mekanlarda ve ayrıca öğrenciler ile  genç nüfus arasında vakaların görüldüğünü belirterek, 20-29 yaş grubunun birinci ve 30-39 yaş grubunun ikinci sırada yer aldığını açıkladı. En az vaka görülen yaş grubunun ise 70 yaş ve üzeri olduğunu söyledi.

“Hastaların yüzde 70’i aşısız”

Mayıs ayında daha fazla 3’üncü dünya ülke vatandaşları kaynaklı vakalar görülürken, şu an vakaların çoğunluğunun KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden Oygar, ülkede şu an hastaneye yatışlarda vakaların yüzde 70’inin aşsız olduğunu da belirtti.

“Vakalar baskın olarak İngiliz varyantından kaynaklı”

Oygar, ülkede şu an vakaların baskın olarak “İngiliz varyantından” kaynaklı olduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Deren Oygar
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