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En çok yağış alan bölgeler açıklandı

Yağışlı hava dün daha çok ülkenin kuzey bölgelerinde etkili oldu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 10:48
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En çok yağış alan bölgeler açıklandı
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En çok yağışı metrekareye 26 kg ile Beylerbeyi aldı.
Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağış miktarı ölçümlerine göre, Esentepe’ye 25, Boğaz’a 24 kg yağış düştü.
Alevkayası ve Koruçam’da 18, Serdarlı’da 17, Mallıdağ’da 16, Selvilitepe’de 15, Alsancak’ta 14, Alayköy’de 12 ve Kozanköy’de de 10 kg yağış ölçüldü.

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