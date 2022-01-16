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En çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte ülke genelinde kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı. 

16 Ocak 2022 Pazar 12:08
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En çok yağış alan bölgeler
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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte ülke genelinde kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı. 
Buna göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış metrekareye 3 kilogram ile Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi.
Alayköy ve Girne’de metrekareye 2 kilogram; İskele, Esentepe, Ercan, Beylerbeyi, Selvilitepe, Boğaz, Vadili, Yakındoğu Ünv., Değirmenlik ve Kalkanlı’da ise metrekareye 1 kilogram yağış kaydedildi.

Son Güncelleme: 16.01.2022 13:12
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi
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