En çok yağış Gazimağusa'ya düştü

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın, metrekareye 7 kilogram olarak Gazimağusa’ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında Gazimağusa’ya 7, Ercan’a 5, Ziyamet’e de 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre yağış alan diğer yörelerde ise 0.1 ile 1.0 kilogram yağış kaydedildi.