EN ÇOK YAĞIŞ KORUÇAM’A DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre dün 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede en çok yağış Koruçam’a düştü.

Açıklamaya göre, ilgili sürede Koruçam’a metrekarede 22 kg, Alsancak’a 20 kg, Yenierenköy’e 19 kg, Karaoğlanoğlu’na 13 kg, Zafer Burnu’na 10 kg, Girne 9 kg, Kaleburnu 8 kg, Tatlısu ve Selvilitepe’ye 7’şer kg yağış düştü.