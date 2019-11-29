En çok yağış Mehmetçik’e düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metre kareye 16 kilogram ile Mehmetçik’e düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saat 08:00 itibarıyla, son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımına yer verildi.

Buna göre Mehmetcik 16 kg/m², Çayırova 4 kg/m² yağış alırken, Esentepe, Kantara ve Koruçam’a 1 kg/m² yağış düştü.

Selvilitepe, Tatlısu, Çamlıbel ve Güzelyurt yörelerinde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.