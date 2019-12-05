En çok yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki sürede en fazla yağış, metrekareye 20 gram ile Tatlısu’ya düştü.

Mallıdağ ve Ziyamet’in 13, Sipahi’nin 12, Kantara ve Kozanköy’ün 8, Mehmetçik ve Yeşilırmak’ın 7, Çamlıbel ve Doğancı’nın 6, Kaleburnu, Güzelyurt, Zümrütköy, Boğaz ve Selvilitepe’nin 5 kilogram yağış aldığı kaydedildi.