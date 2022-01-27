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En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Esentepe’ye düştüğünü açıkladı.

27 Ocak 2022 Perşembe 11:55
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En çok yağış nereye düştü?
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Ocak saat 08.00 ile 27 Ocak saat 08.00 arasında kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımları şöyle: 

Esentepe: 26 kg/m²; Yeşilırmak, Dipkarpaz: 15 kg/m²; Alevkaya:14 kg/m²; Kozanköy: 12 kg/m²; Sipahi, Yenierenköy, Zafer Burnu, Tatlısu: 11 kg/m²; Koruçam: 10 kg/m²; Mallıdağ: 8 kg/m²; Akdeniz, Çayırova, Güzelyurt, İskele: 7 kg/m²; Mehmetcik, Çamlıbel, Girne, Bostancı:6 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 0,2 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiEsentepe
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