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EN ÇOK YAĞIŞ TATLISU’DA KAYDEDİLDİ

13 Nisan 2021 Salı 13:25
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EN ÇOK YAĞIŞ TATLISU’DA KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. Açıklamaya göre, en fazla yağış 7 kilogram olarak Tatlısu’da kaydedildi.
Açıklamada, Koruçam’da 2 kilogram ve Akdeniz, Selvilitepe ve Çamlıbel’de 1 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi.
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kilogramdan az yağış kaydedildiği bildirildi.

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