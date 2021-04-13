Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. Açıklamaya göre, en fazla yağış 7 kilogram olarak Tatlısu’da kaydedildi.
Açıklamada, Koruçam’da 2 kilogram ve Akdeniz, Selvilitepe ve Çamlıbel’de 1 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi.
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kilogramdan az yağış kaydedildiği bildirildi.
EN ÇOK YAĞIŞ TATLISU’DA KAYDEDİLDİ
13 Nisan 2021 Salı 13:25
29 Okunma
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. Açıklamaya göre, en fazla yağış 7 kilogram olarak Tatlısu’da kaydedildi.