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En Çok Yağış Tatlısu’da Kaydedildi

Yağışlı havanın etkili olduğu ülkede, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur Tatlısu’da metrekareye 13 kilogram olarak ölçüldü.

02 Nisan 2021 Cuma 12:03
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En Çok Yağış Tatlısu’da Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nin, dün sabah saat 08.00’den bu sabah 08.00’e kadarki sürede ölçülen yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre, metrekareye Tatlısu’da 13, Alevkaya’da 9, Alayköy’de 8, Zümrütköy’de 7, Esentepe ve Kantara’da 6, Doğancı ve Lefke’de 5 , Bostancı, Pile, Selvilitepe, Yeşilırmak, Zafer Burnu, Akdeniz, Gaziveren, Gönendere, Akdoğan ve Çayönü’nde 4 , Güzelyurt, Beylerbeyi, Değirmenlik, Lefkoşa, Akıncılar, Beyarmudu, Koruçam ve Mallıdağ’da 3 kilogram yağış kaydedildi.
Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² yağış kaydedildiği belirtildi.

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