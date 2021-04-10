Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...

En Çok Yağışı Kozanköy Aldı

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 38 kilogramla Kozanköy’ün aldığını bildirdi. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:09
46 Okunma
En Çok Yağışı Kozanköy Aldı

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kozanköy 38 Kg/M², Selvilitepe 18 Kg/M², Boğaz 15 Kg/M², Alevkaya 13 Kg/M², Alsancak 12 Kg/M², Akdeniz, Alayköy 10 Kg/M², Kalkanlı 9 Kg/M², Çamlıbel, Karaoğlanoğlu, Lefke, Girne 8 Kg/M², Esentepe, Gemikonağı 7 Kg/M², Taşpınar, Bostancı, Türkeli, Güzelyurt 5 Kg/M².”

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiYağmurHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoglu
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoglu
Koronavirüs Teşhisi Konulan Tutuklu Kaldığı Otelden Firar Etti
Koronavirüs Teşhisi Konulan Tutuklu Kaldığı Otelden Firar Etti
UBP'de oy verme işlemi tamamlandı
UBP'de oy verme işlemi tamamlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim