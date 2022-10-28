EN DOĞUDAN, EN BATIYA ULAŞTI...

Bazı kesimler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretlerini 'çok ve gereksiz' bulurken, bir çok kesimde Tatar'ın bu ziyaretlerinin anavatan Türkiye ile bağların güçlenmesi için çok gerekli olduğu görüşünde...

Gündem Kıbrıs, Tatar'ın göreve geldiği 23 Ekim 2020 yılından bugüne kaç kez yurt dışı ziyareti yaptığını ve nerelere gittiğini araştırdı.

Şu an 31'inci ziyaretini yapıyor!

Cumhurbaşkanlığı'nın kendi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve geldiği günden bugüne tam 31 kez yurt dışı ziyareti yaptı.

Tatar, 31'inci ziyareti için dün akşam Alanya'ya uçtu.

Kasım 2020- Nisan 2021 arası hep adadaydı!

Ersin Tatar 23 Ekim 2020'de Cumhurbaşkanlığı görevini devralmasının hemen ardından 26 Ekim tarihinde resmi ziyaret gerçekleştirmek için Ankara'ya uçtu.

26 Ekim'de gerçekleşen bu ziyaretin ardından Tatar tam 5 ay boyunca bir kez daha yurt dışı ziyareti gerçekleştirmedi.

Bu 5 aylık süre, Tatar'ın 27 Nisan'da Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye yaptığı ziyaretle son buldu. Cenevre'den dönen Tatar Mayıs ayında yine adadaydı.

17 Haziran'dan itibaren maraton başladı!

Tarihler 17 Haziran'ı gösterdiğinde ise Tatar, Antalya'ya gitmek için Ercan Havalimanı'ndaydı. Tatar Antalya ziyaretinin hemen ardından 24 Haziran'da Brüksel'e ziyaret gerçekleştirdi.

Takvimler Temmuz'u gösterdiğinde, Tatar için daha yoğun bir süreç başladı... 4 Temmuz 2021'de Tatar, Elazığ'a gitti. Tatar bu ziyaretinde Diyarbakır ve Malatya'da da temaslarda bulundu. Ardından adaya dönen Tatar, 13 Temmuz tarihinde bu kez Mersin'e ziyaret gerçekleştirdi. Tatar bu ziyaretinde Adana'ya da gitti.

3 Ağustos'ta ise Tatar, İstanbul'a gitmek üzere Ercan Havalimanından ayrıldı. Tatar bu ziyaretinde İstanbul'dan Antalya'ya da geçerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Eylül, Ekim ve Kasım'da neredeyse adada değildi!

Ağustos ayını sakin geçiren Ersin Tatar, 3 Eylül'de Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Tatar bunun hemen ardından bu kez 9 Eylül'de İzmir'e uçtu. İzmir seyahatinin sonlanmasıyla adaya dönen Tatar 17 Eylül'de ise Newyork'a hareket etti.

Takvimler 2 Ekim'i gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı bu kez Ankara-Eskişehir ziyareti için havalimanındaydı. Tatar bu ziyaretinin ardından 20 Ekim'de Ankara'ya. 27 Ekim'de ise Gaziantep'e uçtu.

Kasım'dan sonra duruldu!

Kasım ayında ise Tatar 7 ve 29 Kasım olmak üzere iki kez İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdi. Aralık ayında sadece bir kez o da 23 Aralık'ta Ankara'ya seyahat eden Tatar, 2022 yılının 27 Ocağında Kayseri'ye, 19 Şubat 2022'de Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.

10 Mart'ta Antalya'ya ziyaret gerçekleştiren Ersin Tatar, 30 Mart'ta ise Bursa'ya gitti. Tatar bu ziyaretinden tam 1 ay sonra 28 Nisan'da İngiltere'ye uçtu.

4 Ay adada kaldı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 28 Nisan'da gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinin ardından 26 Temmuz'a kadar hiçbir yere gitmedi. Tatar 4 aylık yurt dışına çıkamama serüvenini 26 Temmuz'da gerçekleştirdiği Mersin ziyareti ile bozdu.

Ardından 8 Ağaustos'ta Ankara'ya giden Tatar, Eylül ayının gelmesiyle yeniden maratona başladı.

2 Ayda 6 yurt dışı ziyareti...

Tatar Eylül 2022'de Ankara, Newyork ve ardından Bursa'ya seyahat etti. Cumhurbaşkanı, Ekim 2022'de ise Erzincan, İstanbul'a şu sıralarda da Alanya'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.