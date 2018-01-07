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En düşük katılım Lefkoşa'da

Katılım oranı Lefkoşa’da yüzde 21.70, Gazimağusa’da 23.55, Girne’de 25.05, Güzelyurt’ta 26.70, İskele’de 28.31 ve Lefke’de 28.56...

07 Ocak 2018 Pazar 15:16
En düşük katılım Lefkoşa'da
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 Erken genel seçimde oy verme işlemleri sürerken Yüksek Seçim Kurulu saat 12.30 itibarıyla seçime katılım oranlarını açıkladı.

Ülke genelinde yüzde 25.6 olan katılım oranının Lefkoşa’da yüzde 21.70, Gazimağusa’da 23.55, Girne’de 25.05, Güzelyurt’ta 26.70, İskele’de 28.31 ve Lefke’de 28.56 olduğu belirtildi.

Ülkede, kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 718 sandık bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak. 

TAK muhabirinin YSK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, şu ana kadar YSK’ya iletilen herhangi bir sorun yaşanmadı.

Bazı sandıklarda ise oy kullanmak için gelen vatandaşlar, işlemlerin uzun sürmesinden dolayı sıra bekliyor. 
 

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