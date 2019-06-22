“En fazla ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldığı bir etkinlikte birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Özersay, “Bu dönemde Kıbrıs adasının etrafında çok önemli gelişmeler yaşanırken, bazı açılardan kendimizi bir ateş çemberi içinde bulmuşken, aslında en fazla ihtiyacımız olan şey birlik ver beraberlik , hiçbir şekilde olmaması gereken şey ise kavga ve tartışmadır .O nedenle hepimiz iyi niyetle birlik ve beraberlik içinde çalışarak, içinde bulunduğumuz bu durumu barışçı politikalarla, ama haklarımızı da kimseye yedirmeden aşmak için elimizden geldiğince çaba sarf etmek zorundayız. Hedefimiz de zaten bundan başka bir şey değildir “diye konuştu.

(BRT)