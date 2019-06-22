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“En fazla ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bölgede yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Kıbrıs Türkünün en fazla ihtiyacı olan şeyin birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çekti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
“En fazla ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldığı bir etkinlikte birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Özersay,  “Bu dönemde Kıbrıs adasının etrafında çok  önemli gelişmeler yaşanırken, bazı açılardan kendimizi bir ateş çemberi içinde bulmuşken,  aslında  en fazla ihtiyacımız olan şey birlik ver beraberlik , hiçbir şekilde olmaması gereken şey ise kavga ve tartışmadır .O nedenle hepimiz iyi niyetle birlik ve beraberlik  içinde çalışarak, içinde bulunduğumuz bu durumu   barışçı politikalarla,  ama haklarımızı da kimseye yedirmeden aşmak için  elimizden geldiğince çaba sarf etmek zorundayız. Hedefimiz de zaten bundan  başka bir şey değildir “diye konuştu.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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