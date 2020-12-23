EN FAZLA YAĞIŞ ESENTEPE’YE DÜŞTÜ

Son 24 saatte en fazla yağış Esentepe’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 22-23 Aralık 08:00 - 08:00 (L) saatleri arasında gerçekleşen yağışların dağılımı şöyle:

“Esentepe 25 kg/m², Alevkaya 12 kg/m², Geçitkale 6 kg/m², Gönendere 4 kg/m², Girne 3 kg/m², Mallıdağ, Kalkanlı ve Mehmetçik 2 kg/m², Çamlıbel, Dipkarpaz ve Serdarlı 1 kg/m².”