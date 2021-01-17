EN FAZLA YAĞIŞ GEÇİTKALE’DE KAYDEDİLDİ: “METREKAREYE 64 KG…”

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 64 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Geçitkale 64 Kg/M², Koruçam 38 Kg/M², Dipkarpaz 30 Kg/M², Akdoğan 27 Kg/M², İskele 25 Kg/M², Salamis 22 Kg/M², Beyarmudu 21 Kg/M².”

Diğer yörelerde ise 0,2 ile 20 kg/m² arası yağış kaydedildi.