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En fazla yağış Kantara'ya

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Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında en çok yağışın Kantara ve Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 12:59
En fazla yağış Kantara'ya
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Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında en çok yağışın Kantara ve Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı. 

Daireden yapılan açıklamaya göre yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 

“Kantara 42  kg/m², Zafer Burnu 35  kg/m², Tatlısu 30  kg/m², Yenierenköy 27  kg/m², Mehmetçik 26  kg/m², Beyarmudu 24  kg/m², Esentepe 23  kg/m², Kaleburnu 22  kg/m², Akdoğan 21  kg/m², Çayırova 20  kg/m².”

Yağış alan diğer yörelerde ise 1- 19  kg/m² arası  yağış kaydedildi.

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