Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında en çok yağışın Kantara ve Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kantara 42 kg/m², Zafer Burnu 35 kg/m², Tatlısu 30 kg/m², Yenierenköy 27 kg/m², Mehmetçik 26 kg/m², Beyarmudu 24 kg/m², Esentepe 23 kg/m², Kaleburnu 22 kg/m², Akdoğan 21 kg/m², Çayırova 20 kg/m².”
Yağış alan diğer yörelerde ise 1- 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.
En fazla yağış Kantara'ya
Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında en çok yağışın Kantara ve Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.
05 Ocak 2018 Cuma 12:59
Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında en çok yağışın Kantara ve Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.