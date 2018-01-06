En fazla yağış Kozanköy'e düştü

Meteoroloji Dairesi yağış raporuna göre, Alevkaya’da 46, Kantara’da 28, Esentepe’de 26, Selvilitepe’de 25, Çamlıbel’de19, Kaleburnu ve Yenierenköy’de18, Alsancak ve Kalkanlı’da 17, Akdeniz, Tatlısu ve Zaferburnu’nda 16, Değirmenlik’te 15, Boğaz’da 14, Dipkarpaz ve Mallıdağ’da 13, Lefke’de 12, Bostancı ve Girne’de 11 kilogram yağış kaydedildi.