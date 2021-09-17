En Fazla Yağış Metrekareye 31 Kg İle Taşkent’te Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Taşkent 31 kg/m², Kaleburnu 20 kg/m², Beyarmudu, Mallıdağ, Değirmenlik 16 kg/m², Vadili 15 kg/m², Gazimağusa, Geçitkale 13 kg/m², Alevkaya 12 kg/m², EsentepE 11 kg/m², Çayönü, Akıncılar, Yakın Doğu Üniversitesi 10 kg/m², Dipkarpaz 9 kg/m² Ercan, Kırıkkale, Pile 6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.