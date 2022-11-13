En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı. Daire açıklamasına göre dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasında metrekareye Karaoğlanoğlu’nda 34, Alsancak ve Selvilitepe’de 33, Girne’de 22, Kozanköy’de 20, Çamlıbel’de 5 ve Boğaz’da 4 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise metrekarede 2 kilogramdan az yağış kaydedildi.