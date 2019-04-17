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En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:42
En fazla yağış nereye düştü?
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Zafer Burnu’na 15 kg; Esentepe ve Girne’ye 12 kg; Mehmetçik ve Kalkanlı’ya 9 kg; Karaoğlanoğlu ve Kozanköy’e 8 kg; Dipkarpaz ve Mallıdağ’a 7 kg; Akdoğan, Türkeli, Alevkayası ve Kantara’ya 6 kg; Tatlısu, Selvilitepe, Çayönü, Güzelyurt ve Çamlıbel’e 5 kg; Alsancak, Yenierenköy ve Kırıkkale’ye 4 kg; Lefkoşa, Boğaz ve Bostancı 3 kg”

Diğer yörelerde ise 2 kilogramdan az yağış kaydedildi.

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EnFazlayağışZafer BurnuHaberGündemKıbrıs
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