En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.
Zafer Burnu’na 15 kg; Esentepe ve Girne’ye 12 kg; Mehmetçik ve Kalkanlı’ya 9 kg; Karaoğlanoğlu ve Kozanköy’e 8 kg; Dipkarpaz ve Mallıdağ’a 7 kg; Akdoğan, Türkeli, Alevkayası ve Kantara’ya 6 kg; Tatlısu, Selvilitepe, Çayönü, Güzelyurt ve Çamlıbel’e 5 kg; Alsancak, Yenierenköy ve Kırıkkale’ye 4 kg; Lefkoşa, Boğaz ve Bostancı 3 kg”
Diğer yörelerde ise 2 kilogramdan az yağış kaydedildi.