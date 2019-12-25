En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik süredeki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 23 kg/m², Zafer Burnu 22 kg/m², Kalkanlı, Doğancı, Gaziveren 13 kg/m², Lefke, Bostancı 12 kg/m², Güzelyurt 11 kg/m², Zümrütköy, Akdeniz 10 kg/m², Taşpınar, Çamlıbel 9 kg/m², Koruçam, Aleykaya, Ziyamet, Kozanköy 8 kg/m², Dipkarpaz, Ercan, Lefkoşa, Selvilitepe, Gazimağusa, Kaleburnu, Taşkent 7 kg/m², Alayköy, Türkeli, Akdoğan, Serdarlı, Devlet Üretme Çiftliği 6 kg/m²”

Diğer yöreler ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış aldı.

(BRT/TAK)